「通靈學姊」謝翔雅將迎接30歲生日，經紀公司28日提前為她暖壽，因應新冠肺炎疫情，她以直播方式舉辦見面會，減少粉絲外出群聚機會，謝翔雅不避嫌，現場彈吉他獻唱緋聞男友阿電所屬的八三夭神曲〈想見你想見你想見你〉，誠意十足，她羞說：「真的是很想和粉絲見面才選這首歌啦！我知道現在非常時期，所以很乖不辦現場見面會。」才剛深情唱完好友的神曲後，也被稱「學姊」的閨蜜王淨捧著蛋糕驚喜現身，成為見面會彩蛋。

謝翔雅與王淨因《愛情白皮書》熟識成閨蜜。（艾迪昇提供）

謝翔雅與王淨因戲劇《愛情白皮書》熟識成為無話不談閨蜜，兩人前後在影視作品《通靈少女》、《返校》飾演「學姊」一角更加火紅，雙美進而被觀眾封為「國民學姊」。兩位「學姊」一見面先是愛的抱抱，謝翔雅問：「他們邀妳來是不是因為妳家離我們很近？」王淨打趣回：「妳也知道最近（指疫情）演藝圈寒冬嘛！」並開玩笑說自己是來帶動氣氛的。

謝翔雅出道將滿7年因《通靈少女》被封為國民學姊。（艾迪昇提供）

謝翔雅在演藝圈內擁有好人緣，除了師兄韓宜邦及好友王淨、宋柏緯、吳岳擎、宋芸樺，以及導演瞿友寧、林君陽、李芸嬋等人都錄製短片獻上祝福，男友阿電幽默說：「18歲了嘛，祝妳事業繼續魔力推推噢！」趁機為謝翔雅代言的內衣品牌做足廣告。她觀看影片過程中一度感動落淚，直呼：「太讓人噴淚了，我本來心想這波疫情影響太大，今年生日真的見不到大家。」

被問起收到才子男友阿電的祝福，有沒有感到窩心驚喜？謝翔雅羞說：「疫情後也希望他們的演出都能順利舉行啦。」她也希望自己與八三夭的演藝事業能夠再次突破、疫情趕快過去讓大家恢復到正常軌道。

她表示，雖然30歲是而立之年，但她滿知足的，沒有刻意想要爬到哪個位置、什麼地位，只想順其自然，做好演員的角色、演繹出更多好作品。

(中時 )