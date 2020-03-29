《博恩夜夜秀》主持人博恩日前在脫口秀節目中，分享自己被性侵經驗，不過，博恩將同一個節目分成2個版本、分不同的時間釋出。第1個版本中多次開玩笑地鼓勵「女生強姦男生」，當時已引發廣泛討論，不過，2天後再發布「完整版」影片，節目最後，他其實分享了自己被同儕性侵害的經驗，更讓議題延燒。

博恩26日在Youtube釋出脫口秀節目的7分鐘版本，標題名稱為「博恩被強姦的故事」，影片中談到，他和妻子討論過，認為自己每天都在被太太強姦，過程中還用誇張的哭臉表情，開玩笑地指責觀眾：「你們知道，男性被強姦這個重要的議題，在社會上沒有被廣泛討論，就是因為你們這些人顧著笑」。

博恩自稱重訓只有一個目標，就是要阻擋強吻他的男生。（圖／博恩站起來Youtube）

博恩在影片後半段則多次開玩笑的鼓勵「女生強姦男生」，「我從剛到現在都只有講女生強姦男生的笑話，因為我的確想要助長這種行為」、「我希望今天這段講出去後，在場所有女性全部都慾火焚身」。

這段脫口秀節目引起廣大討論，不少人指責博恩怎麼可以鼓勵女生性侵男生，也有人認為，這種玩笑不應該由異性戀男性來說，不過，博恩28日在臉書和Youtube釋出當天節目「完整版」、約18分鐘的影片，博恩在這段影片中分享了自己被性侵的經驗，他說，「你確定我沒有被強姦？你確定我沒有國中的時候，每天被同學架住、被打手搶，我射了才肯放我走」。

博恩脫口秀談被性侵惹議，事後在臉書籲過去可以放下。（圖／博恩FB）

博恩並提到自己開始重訓就是為了避免被侵犯，「我重訓只有一個目標，臥推至少要70公斤，因為通常班上想要強吻我的男生都是那個噸位」。博恩在影片上傳後，再次引發熱議，甚至有網友表示，已經幫博恩報案，但也有網友認為，一點也不好笑，在公眾前輕佻開玩笑，對有同樣經歷的人可能是傷害。

不過博恩在臉書上進一步指出，他的完整故事是從國小、國中、高中都被性侵過，網友的攻擊只是因為他不是大家習慣看見的受害者，「你們的想像力容不下一個真的經歷過好幾次性侵的人，還能覺得無所謂，可以開玩笑」。博恩認為，「當這樣的一個人出現，反而被大家說，你不可以走出來，你不可以開這種玩笑」，他不覺得是對的；他強調，「過去可以放下，而不是「請男性停止」。

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(中時電子報)