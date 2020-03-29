義大利疫情愈來愈嚴峻，死亡人數已破萬，持續高居全球死亡人數第一高國家。全國籠罩一片陰霾之際，羅馬的義甲足球勁旅AS Roma發揮暖舉，派員送「關心包」給持有季票的75歲以上鐵粉，關心包裡有餅乾、義大利麵、啤酒、10個口罩、10雙手套、5瓶乾洗手液，甚至還有當天的體育報。照顧了老人家的肚皮，也提供防疫的防護品，就連精神糧食也沒有缺席。
義大利全國處於封城狀態，許多獨居老人生活大受影響，無法外出和朋友聯誼之外，老球迷也因為球賽無限期停賽傷心不已。為了照顧這些老人的生活與心情，AS Roma隊趁停賽改行當愛心大使，給俱樂部球迷製造驚喜。
現年97歲的羅倫澤提（Eliseo Lorenzetti）是該球隊俱樂部最年長的季票持有人，曾收到球隊的明星前鋒澤科（Eden Dzeko）親筆簽名的襯衫，最近又收到AS Roma隊送來的關心包，讓他感激不已。
該球隊抗疫不落人後。上周宣布替羅馬一家醫院添購3台呼吸器與8床加護病房病床，球員與教練則捐贈一日薪水，加上積極募款，總計捐出逾20萬歐元（約台幣670萬）。
(中時 )
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