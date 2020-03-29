新冠肺炎疫情延燒，台東縣政府起動更嚴格防疫，採購的熱顯像儀器30日將正式啟用，比照「國際機場海關」等級來進行防疫，另外，下次縣府例行防疫會議將討論是否同步採行「實名制」管制人員進出，來將疫情杜絕台東境外。

台東縣府為避免疫情延燒進入縣府，為確保各局處室能正常運作，日前府內1000餘位員工已試辦分組分區辦公及居家辦公，如今更要討論是否實行「實名制」來管制人員進出。

目前台東縣府已全面管制各出入口，只留縣府大門與後門開放進出，所有縣府員工及洽公民眾都要量測體溫，額溫只要達到37.5℃就禁只進入，但為了更精確量測體溫縣府緊急採購熱顯像儀，目前已經到位30日正式啟用。

台東縣政府行政處處長楊瑤華表示，熱顯像儀目前已架設在台東縣府大廳， 且經實測功能良好，30將正式啟用來為疫情把關，另外針對台南市等其他縣市計畫對洽公民眾採實名制計畫，也將在下次防疫會議進行討論。

(中時 )