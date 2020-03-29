中信證券：料A股4月迎底部轉折 19:172020/03/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 券商指出，大陸A股市場將迎來底部轉折點。（圖／中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信證券策略研究指出，全球資金的再配置將開啟，預計4月流動性邊際轉暖、外資恢復流入，加上產業資本入市成為底部最重要支撐力，4月中旬一籃子政策刺激推出將形成催化，讓大陸A股市場將迎來底部轉折點，開啟第2季的上漲。 據新浪財經引述中信證券分析，近期全球流動性轉折點訊號已經出現，同時預計各國大規模的財政刺激，將防止全球經濟衰退演化成全球經濟危機，並隨著歐美主要國家不斷升級的疫情防控措施見效，在基準假設下預計全球疫情的高峰在4月中旬出現。 (旺報 ) #中信證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸中信證券：未來5年京滬高鐵業績複合成長12％ 11:452020/03/25 兩岸 兩岸熱門新聞 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 中信證券：料A股4月迎底部轉折 - 兩岸 - 旺報 15天就回本！口罩、呼吸機生產線全天候開工 陸業者接上億人民幣訂單 - 兩岸 疫情增加變數 CBA重啟成謎 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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