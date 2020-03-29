中信證券策略研究指出，全球資金的再配置將開啟，預計4月流動性邊際轉暖、外資恢復流入，加上產業資本入市成為底部最重要支撐力，4月中旬一籃子政策刺激推出將形成催化，讓大陸A股市場將迎來底部轉折點，開啟第2季的上漲。

據新浪財經引述中信證券分析，近期全球流動性轉折點訊號已經出現，同時預計各國大規模的財政刺激，將防止全球經濟衰退演化成全球經濟危機，並隨著歐美主要國家不斷升級的疫情防控措施見效，在基準假設下預計全球疫情的高峰在4月中旬出現。

(旺報 )