每逢連續假期，家長們最煩惱該如何消耗小朋友的電力，今年義大皇家、天悅飯店結合桑葚果園，邀請大小朋友手作桑椹醋來體驗田園生活樂趣，誠品行旅則規劃小朋友文化藝術系列之旅，不僅達到寓教於樂，也能充實地享受美好假期。

義大皇家酒店打造安全的度假環境，附設兒童遊戲室與設施均全方位配合政府防疫政策。(義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店4月推動「春日好遊國人旅遊」雙人房專案，內含英式下午茶1套、館內用餐享7折優惠、摩天輪搭乘券2張以及早餐2客，值得一提，如家長於官網或電話預定此方案，即可帶1至2名12歲以下兒童免費入住，且直接升等為雅緻家庭房，再加碼贈兒童早餐，簡單來說就是以雙人房的優惠價格入住家庭房，完全免費招待兒童，除了4月2日至3日不適用外，其餘平、假日僅需3100元+10%，是該飯店首次對兒童節獻上最大的優惠。

義大皇家酒店親子主題房共有6款風格套房，現優惠7000元+10%起。(義大皇家酒店提供)

廣受親子部落客好評的義大皇家酒店親子主題房，館內打造6款風格強烈的套房，有激速賽車、考古探險、小公主、恐龍世紀等主題，房內每個小細節都是驚喜，以賽車房來說，雙人床特別訂做成擬真型賽車，連車燈、車牌都有，地板擺上仿真輪胎，實際上是個鬆軟椅墊，在房內待上一整天也不無聊，現優惠7000元+10%起，6月底前入住，再送500元餐飲抵用券1張，對家長來說相當輕鬆又省荷包。

4月適逢桑椹盛產的季節，義大皇家酒店、天悅飯店結合「大樹張媽媽桑椹休閒果園」，住客在入住期間前往果園並出示房卡套，果園主人將免費招待1杯新鮮桑椹汁，在品嘗同時欣賞陽光透過樹葉間的縫隙撒在土地上，一旁還有果農解說桑椹生態，相當愜意，果園也提供住客體驗「桑椹醋DIY」活動，每人只需200元即可參加。

誠品行旅位於園區內的巴洛克花園，充滿著舊時遊憩的美好記憶。(誠品行旅提供)

今年誠品行旅於4月2日至6日連續假期中，首度結合松山文創園區與誠品生活松菸店推出「松菸小小導覽員培訓好FUN心」住房專案，入住期間家長可幫小朋友報名培訓課程，整個課程分為園區導覽及創意手做，共約5小時，早上11點由園區專業導覽人員提供1份導覽圖，以卡通插畫的圖案再透過深入淺出的解說，引領小朋友們認識園區內的古蹟建築、歷史與探索生態池。

誠品行旅雅緻客房充滿人文氣息，還可遠眺陽明山景及101都會市景。(誠品行旅提供)

創意手作教室連續3天安排不同課程，3日是「紙膠帶撕貼畫」教學，藉由不同顏色及形狀，讓小朋友有思考和發揮創意的空間；4日的「兒童提袋縫紉」教學，是個很適合親子之間互助合作，共同完成目標的活動；5日的「兒童網版印刷教學」，從實作中了解紙本印刷的演變。住房專案優惠7300元起，附3客早餐，再送餐飲抵用金1500元，適用於館內各餐廳及房內餐飲，還可選擇提早於上午10點辦理入住或隔日延遲至下午4點退房。

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