新冠肺炎持續肆虐全球，各國政府相繼祭出多項防疫措施，導致民眾人心惶惶。近日印度一名男子正在居家隔離，沒想到突然跑出家中，咬住一名老太太的喉嚨，事後遭到警方逮捕，該名被咬的老太太則傷重身亡。

綜合外媒報導，該名正在居家隔離的34歲、從事紡織業的男子居住在印度泰米爾納德邦的泰尼阿利納加拉姆小鎮（Theni），他自斯里蘭卡返國後接到需要居家隔離的通知，一週後精神疑似出現狀況，27日他突然全身赤裸跑出家中。

這名男子跑到街上後隨機攻擊一名高齡90歲的老婦人，還啃咬她的喉嚨，附近鄰居聽到老婦人哭喊求救聲響，趕緊報警。警方到場立即逮捕男子並將他和老婦人送往醫院，然而老婦人卻不幸因傷重身亡。

印度截至29日午間，確診共有987人，死亡病例25人，印度總理莫迪24日也宣布將進行全國封鎖21天，希望可以阻擋疫情蔓延。

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(中時電子報)