新冠肺炎疫情在美國肆虐，美軍北方司令部將把重要團隊送往山區的地下碉堡。
北方司令部由空軍奧蕭納西（Terrence O’Shaughnessy）將軍擔任司令，他本周稍早透過臉書告訴媒體，麾下部分團隊，可望從原本位於科羅拉多州彼得森空軍基地的指揮中心，遷至多處更堅固的地下碉堡內。
其中一處設施就位於西恩山（Cheyenne Mountain）的碉堡區，多條通道深埋在2千英呎（約610公尺）的花崗岩山體內，當地由北美防空司令部使用，主要功能為確保在高強度核戰下，還能讓數千重要官員在其中存活數月，指揮反擊戰爭。
儘管此次疫情危機，尚未驅動白宮的高官（包括總統）大規模後撤計畫，但軍方領導人已採取行動，確認部隊已準備好戰鬥。
奧蕭納西表示，北美防空司令部與北方司令部的專業人才離開家人，揮別故鄉，與他人隔絕，都是為了能確保國土安全。但奧蕭納西拒絕透露哪些部門和人員調往碉堡區。
(中時 )
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