藝人阿松當年在《食尚玩家》擔任旁白，因其獨特的嗓音加上詼諧幽默的口條，廣受觀眾喜愛，近年他從幕後轉戰幕前，陸續接下不少主持和代言，2016年更發展事業第二春賣包子。近日阿松表示原本要帶爸媽和孩子開車到中南部的舅舅和阿姨家玩5天4夜，飯店也已經訂好了，但新冠肺炎疫情開始加劇，確診病例增加後，「只能把家族旅遊取消，飯店訂金化為烏有。」

阿松帶孩子挑戰爬山。（將影娛樂提供）

他將親子旅遊稍作調整，2月就跟孩子露營3次，接下來每個月也有露營行程，最近還陪孩子爬山，一同克服爬山上的樓梯，這一個禮拜以來更是用鼓勵方式，示範跳繩給孩子看，「原本孩子跳不好，現在不僅能連續跳28下，還能雙手交叉繩子跳，進步神速著實嚇了我一跳。」

他為了防範疫情，跟太太每周輪流去幫孩子排口罩，也讓孩子帶酒精噴瓶去學校消毒，更要求孩子天天戴口罩上課，為了讓孩子好好洗手，「我還買了日本的洗手印章讓孩子蓋印章在手上，等用肥皂洗到印章圖案消失，就代表手已經洗到足夠的秒數。」

他投資的「松包子」現在改以電商團購，年初未受到疫情影響，「2月和3月營收持平」，然而疫情至3月更加嚴峻，他順勢調整經營方針，「預計在4月推出一波免運送到家，屆時預估能在成長約2-3成。」他為饕客們打強心劑，「包子自動生產，手碰觸機會大幅降低，一切照食品合格認證標準走。」

(中時 )