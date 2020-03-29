新冠肺炎疫情嚴峻，台灣清明連假又將至，有醫師為此十分憂心。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天在臉書上呼籲民眾，連假能不要出門就不要出門，如果真的忍受不了，上網看看歐盟、美國的慘況，或許可以增加一點留在家裡的決心。

謝宗學在臉書《Dr.E 小兒急診室日誌》指出，世界各國因為疫情紛紛封城，台灣清明連假卻傳出各大景點訂房率回溫甚至逼近滿載的新聞，的確相對幸福，但現實是全球疫情升溫，台灣不可能置身事外，防疫破口一旦出現，紐約慘況就是最好的借鏡。

謝宗學繼續透露，這次的病毒是「社交病毒」，只有拉開人與人間的距離才能避免傳染，台灣並非沒有社區疫情，目前只是零星出現，沒有大規模爆發，但最近境外移入暴增，可能在社區中埋下地雷，遇到連假人員頻繁流動，點燃地雷引信的機率大增。

謝宗學表示，美國已經示範醫療崩潰的慘況，台灣有樂觀的理由嗎？因為疫情改變了所有平常習慣的生活模式，減少上街、無法出國，遇到連續假期一定會想出門走走放鬆心情，但他還是要沈重呼籲，「連假能不出門就不要出門，真的要出門不要去人潮擁擠的景點」，如果真的忍受不了，上網看看國際新聞，看看歐盟、美國的慘況，或許可以增加一點留在家裡的決心。

(中時電子報)