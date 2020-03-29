87歲王文燮29日上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞分隔道，警消獲報到場王已無生命跡象，送醫後宣告不治。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

87歲王文燮29日上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞分隔道，警消獲報到場王已無生命跡象，送醫後宣告不治。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

前國防部副部長王文燮今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區環河快速道路、保生路匝道口，疑因不明原因自撞分隔島，經急救後宣告不治，享壽87歲，王文燮經抽血檢驗後酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

警方調查，王文燮上午6時許，獨自一人從新店住處出發，開車行經環河快速道路、保生路匝道口，往中和方向，要前往中和友人住處拜訪，王男疑因不明原因自撞匝道分隔道，由於衝擊力道相當大，車頭凹陷毀損嚴重，車內氣囊瞬間爆開。

警消獲報抵達王文燮卡在車內已無生命跡象，緊急送往永和耕莘醫院急救，經急救後仍宣告不治。

據悉，王文燮生於山東省日照縣，是陸軍退役二級上將，歷經白色恐怖時期，是澎湖713事件受害者之一，曾任陸軍8軍團司令、聯勤總司令、國防部副部長、國民黨黃復興黨部主委等職，在第2次國共內戰期間曾親赴最前線戰場，是具備實戰經驗的將領之一。

王文燮政治立場反對台獨，他去年曾公開表示，兩岸都屬於中華民族、中國人，高喊台獨的人是為了政治利益，明知沒用還是要講，痛批「都是廢話、是騙子、沒有人相信」；台灣一旦宣布獨立發生戰爭，美國人絕不會為台灣犧牲一兵一卒。

(中時 )