桃園市長鄭文燦說，發生這一起不幸事件，市府心情沉重。(蔡依珍攝)

桃園市八德警分局八德所曾姓副所長追緝酒駕拒捕撞警男，開槍不慎擊斃後座湯姓女子，桃檢立案調查後將曾警轉列被告，依過失致死偵辦，消息一出支持者電話湧進分局和派出所，力挺警方執法，甚至送上花籃相挺。

相較民間相挺，過去高喊支持警察合法使用槍械的桃園市長鄭文燦顯得低調，下午在防疫會議後表示，發生這一起不幸事件，市府心情沉重，希望盡快完成調查，秉持毋枉毋縱態度，將全力配合檢察官釐清使用槍械是否符合規定。

吳姓男子27日深夜酒駕拒檢，不但高速逃逸，還試圖倒車撞警，從警5年的曾姓副所長首當其衝，立即掏槍朝輪胎連開5槍，豈料3槍正好擊中坐在右後座的36歲楊姓女子，緊急送醫仍傷重不治，酒測值高達每公升0.49毫克的吳男複訊後被依公共危險、妨害公務罪嫌，諭知2萬交保。

桃檢以被告身份訊問開槍的曾姓副所長，並訊問相關證人，調閱行車紀錄器及監視器，並請鑑識小組勘查採證，曾警訊後請回，檢方將於明日解剖釐清楊女死因。

民眾紛紛表態支持警察合理用槍，電話湧入八德分局和派出所，直言每次黑鍋都是警察背，不滿駕駛的錯誤為何要警察承擔，「女子選擇上車時，就決定了自己的命運！」甚至舉女毒蟲丁易津2016年4月同樣拒檢，一路在桃園夜市狹窄巷弄高速倒車，最後不慎輾斃7歲女童的慘案為例，全力支持警方。

八德所長劉韋杉坦言接到很多地方仕紳好朋友的關心電話，警友站長吳航更公開力挺，15分鐘就幫忙曾警張羅好6位數的慰問金，更隨時了解曾警的官司進度，透露案發第一時間全所都很低迷，很感謝大眾的關心，會持續堅守岡位。警方也啟動關懷，輔導曾警和同車巡邏的同仁，並派員陪同湯姓女子家屬處理後事。

(中時 )