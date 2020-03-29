中部地區一對已經分居但未離婚的夫婦，丈夫得知老婆分居後就搭上「小王」還同居一起，他嚥不下這口氣，找上「小王」理論，未料，遭到小王嗆說「我就愛用別人老婆！」，顏面盡失的人夫悲傷欲絕，提告求償。

據檢警調查，原告丈夫在知道分居的老婆，馬上又搭上另名已有妻室的「小王」，感覺心裡很不是滋味，於是打電話給妻責問，「你怎麼能讓一個那麼愛嫖妓的人不戴套？」。

他的分居老婆也不是省油的燈，不但大方坦承已有「小王」並回嗆「他跟他老婆也都不戴套啊！」，原告無法壓抑心中怒火，又要妻將電話交給「小王」質問為何「騎」別人妻子，未料，小王硬是回嗆「就愛用別人的老婆這樣可以嗎？你愛聽嗎？」讓人夫覺得被打了好重的臉。

人夫不堪其辱，憤而對2人求償100萬元，但是被告妻子也反擊稱是丈夫先在外有「小三」。最後這起錯綜複雜的官司，法官認為被告人妻與「小王」侵害人夫配偶權屬實，判2人須連帶賠償50萬元。

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(中時電子報)