台東鐵皮屋火警 煙燻臘肉燻成焦炭 19:362020/03/29 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屋主煙燻肉意外起火。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市康樂地區29日下午驚傳火警，田姓屋主在自家後方鐵皮屋煙燻臘肉，一時疏忽竟釀成火災，消防隊緊急馳援在1分鐘內就撲滅火勢，但臘肉卻早已全都成為焦炭。 29日下午4時許，康樂地區綏遠路2段附近1棟民宅後方竄出濃濃黑煙，屋後1間小鐵皮屋燒了起來，屋主及民眾發現趕緊打電話報警，民眾則拿著水管及臉盆盛水試圖滅火。 火勢在消防人員馳援下，不到1分鐘就將火勢撲滅，但臘肉卻早已成為焦炭，所幸無人員傷亡。 (中時 ) #台東 #鐵皮屋 #火警 #煙燻 #臘肉 #燻成 #焦炭 #消防 #人員 #火勢 #屋主 也許您會感興趣 推薦閱讀 各界愛心湧入滿溢 童綜合醫護備感窩心 12:052020/03/25 生活 紅十字會捐贈防疫物資給北市消防局 20:102020/03/25 生活 山區鐵皮屋藏「2億」 製毒工廠技術再升級 19:172020/03/25 社會 足感心！Gogoro挺醫護 購車打九五折 11:342020/03/27 財經 這些是給醫護人員的物資！基隆醫院攜手民間共同抗疫 15:482020/03/27 生活 民間企業捐贈物資 高雄消防局足感心 11:122020/03/28 社會 談雙北合作防疫 陳時中：方法不太一樣但目標一致 12:412020/03/28 政治 逢甲一心素食臭豆腐店為醫護人員加油 憑證免費送臭豆腐與麵線 15:132020/03/28 生活 出國禁令補償限醫事人員 立院有建議 15:042020/03/28 政治 南投雙龍部落暗夜大火 燒2民宅 18:022020/03/29 社會 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷作愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 前國防部副部長王文燮 自撞新北環快分隔島不治 - 社會 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 - 社會 4年狂X416 北市淫癢濕：沒高潮就搖斷你... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。