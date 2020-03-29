台東市康樂地區29日下午驚傳火警，田姓屋主在自家後方鐵皮屋煙燻臘肉，一時疏忽竟釀成火災，消防隊緊急馳援在1分鐘內就撲滅火勢，但臘肉卻早已全都成為焦炭。

29日下午4時許，康樂地區綏遠路2段附近1棟民宅後方竄出濃濃黑煙，屋後1間小鐵皮屋燒了起來，屋主及民眾發現趕緊打電話報警，民眾則拿著水管及臉盆盛水試圖滅火。

火勢在消防人員馳援下，不到1分鐘就將火勢撲滅，但臘肉卻早已成為焦炭，所幸無人員傷亡。

(中時 )