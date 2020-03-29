由孫可芳、宋柏緯等人主演的台語精緻劇集《若是一個人》，為呈現劇中「一個人旅行」議題，去年12月初、新冠肺炎疫情爆發前，便由製作人陳秀卿和導演杜政哲帶隊赴日本京都取景拍攝，雖然趕上當地楓葉楓紅，美景盡收眼底，不過當時氣溫非常冷、最低僅約4度，孫可芳透露，拍攝一場在神社的戲時她差點凍僵，還跟宋柏緯借外套穿，但正式拍攝時為了畫面，又無法穿得太厚重，「第一次冷到差點把台詞忘光！」

孫可芳、宋柏緯在京都楓紅美景下拍戲。（華視提供）

宋柏緯和孫可芳都是首次去日本拍戲，孫可芳更是第一次去京都，她說出發前超興奮，因為大家住在同一個民宿，讓她覺得很像是一趟畢業旅行，她還特別帶了撲克牌，看到京都楓紅美景讓她心情超好，覺得十分浪漫。宋柏緯則是帶了吉他和音響，原本期待晚上還可以打牌、彈吉他同歡，但白天拍攝真的太累，讓他們晚上回到民宿幾乎看到床就只想躺下。

孫可芳、宋柏緯在京都楓紅美景下拍戲。（華視提供）

宋柏緯表示，當地整齊的市容和乾淨的街道讓他嘆為觀止，「那些古色古香的建築和都是共生完美的動植物都比我們還搶戲」，宋柏緯還一度欣賞美景忘了自己正在拍戲，他表示有一場他站在鴨川河道旁的戲，原本劇中應該要拿手機錄音，結果他看著斜陽在清澈水面的倒影，看著看著就出了神，直到導演喊卡，他才想起自己正在拍戲。

這趟京都之行，孫可芳和宋柏緯也品嘗到了道地京都勝牛的炸牛排，和另一位演員林紹謙與攝影師在邊發抖邊排隊，但吃到美食的那一刻，讓宋柏緯直呼：「永生難忘！」趁著拍戲空檔，劇組大多去逛逛京都車站周邊的百貨公司，宋柏緯透露因為自己的購物慾比較低，也因為幾天拍攝下來走了很多路，讓他的腳有點酸，一到放風時間就讓他手刀衝去泡湯，還順便按了15分鐘的按摩椅，讓他好好享受了一個人泡湯的時光。

孫可芳拍完戲後在京都多留了一晚，但方向感不太好的她，讓宋柏緯和林紹謙特別擔心，尤其大家在車站道別時，孫可芳的手機還剛好沒有電，讓大家當場傻眼，擔心她要怎麼走回民宿，而對自己十分有信心的她笑說：「我就是要享受一個人旅行的感覺！」這也是她繼之前一個人韓國旅行之後，第二次享受一個人旅行的時光。

宋柏緯透露本來計畫今年2月底想再去一趟京都，但因為新冠肺炎疫情而取消行程，他說：「希望疫情快快過去，大家都身體健康！期待未來再去一趟京都！」孫可芳透露在美國念書的表弟，因為學校停課要準備回台，家人正在忙著訂機票以及表弟返台後居家檢疫的事，讓她也深感疫情嚴重性，她目前沒有出國旅遊的憧憬，希望大家就好好待在台灣不要出國，她笑說：「現在這段時間不能出去，之後再出國旅遊就會特別覺得開心！」

(中時 )