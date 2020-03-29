高雄市長韓國瑜目前面對罷免案，韓國瑜私底下到底是怎樣的人？高雄的大寮里長說了一個小故事，透露他近距離觀察韓國瑜，竟發現韓看到坐輪椅的老媽媽，馬上跑去跟她問候。

大寮里長接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時表示，有一次韓國瑜到包公廟去祈福。他從車裡下來以後做了一個動作，他自己看在眼裡，當時有一個坐輪椅的老媽媽在那兒，韓國瑜就馬上跑去關懷她，去跟她握個手、問個好。這個動作可能連我們都做不到，也有可能連我們都會疏忽掉。

針對媒體認為韓國瑜是在作秀，該位大寮里長直言，這要憑良心講話，不要用雙重標準，那韓國瑜不做又不對了，又會被罵對弱勢不尊重，那他做了，又變成作秀，里長不禁反問：「你們的標準是什麼？」我們正常人來看，很好嘛，韓國瑜不是刻意這樣做，因為是不是刻意的，我們感受得出來。

針對罷韓案，大寮里長坦言，若非要用罷免的手段，他不禁建議韓國瑜，要善待自己，給自己一些時間陪家人，因他該做的也做了，既然這環境不接納他，就一笑置之吧。

里長對此也感慨說，但「是非」這個東西不能顛倒吧！這真的很可怕，如果有一天為此嘗到苦果 ，就付出太大的代價。說難聽點，我們現在所做的，都是在維護家庭中的小孩，也盡了我們的責任，但是以後所有的事情，會由年輕人去承擔這個責任，代價就很大了，或許就會有不公平的情況發生。

(中時電子報)