在少子化衝擊下，我國人口高峰將停留在2019年底，學者憂心少子化問題將急遽改變我國人口結構。不過年輕人敢不敢生小孩，重要關鍵還是在工作和收入能否穩定，例如新竹縣市就因為有竹科提供就業機會，讓0到4歲幼兒比例比其他縣市還要高。

內政部統計顯示，我國人口總數在二月份為2,360萬0,903人，較去年底人口最高峰時減少3,000人，除了秋冬季節高齡者過世人數較多外，嬰兒出生人數持續下探，是主要的問題。

其中，0到4歲幼兒人口為96萬7,533人，佔總人口比例為4.09％。很難想像，1970年代的0到4歲幼兒比例是11％左右，40年來幼兒佔人口結構比例急速下降。

在六都方面，桃園市的0到4歲幼兒比例最高，達到5.1％，台北市則達到4.6％，有12萬4,023人。新北市幼兒人口雖然最多，但是人口基數也大，0到4歲幼兒比例僅3.7％。

竹科不僅貢獻台灣GDP，更因為需要大量年輕工程師，帶動年輕人到新竹地區安家落戶，而且在有穩定的工作下，更敢結婚、生小孩。新竹市0到4歲幼兒比例達到5.2％，不僅高於全國平均，更高於六都。新竹縣的幼兒比例也達到4.9％。

今年因新冠肺炎疫情影響，觀光產業、服務業出現「減班休息」的狀況，台大社會系教授薛承泰憂心，工作和收入不穩定，可能會影響年輕人結婚、生小孩的意願。例如2008年金融海嘯的無薪假，導致2009年結婚、生子率下降，當時單月結婚數量降到6,000多對，因此馬政府快速提出鼓勵結婚的政策，最後連續5年帶動出生嬰兒數量成長，2016年是最後一次年度有20萬名新生兒。

(工商 )