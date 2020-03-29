人口負成長拉不回，據內政部最新統計，今年一、二月死亡人數超過出生人數4,838人，二月份自然增加更出現2,675人的負成長，是史上單月最嚴重人口自然增加負成長，此趨勢下去，今年新生嬰兒出生人數勢低於17萬人。

2019年上半年台灣出生人數首度低於死亡人數，人口自然增加提前出現負成長，下半年國人「增產報國」，拉回人口自然增加，不過人口負成長已出現嚴重警訊。官員說，台灣人口最高峰停留在2019年12月的2,360萬3,121人。

今年一、二月份，在出生人口持續低迷情況下，一月份人口負成長2,163人，出生人數遠低於死亡人數，不過社會增加移入3,307人，讓台灣人口維持正成長。

但是，二月份死亡超過出生人數（自然增加負成長），提高到2,675人，而社會增加是負687人，總人口負成長3,362人。

在沒有受到新冠肺炎疫情衝擊下，台灣人口負成長趨勢非常明顯，台大社會系教授薛承泰表示：「史上從沒發生過這種情形。」

薛承泰認為，讓他真正訝異的是，今年一月出生嬰兒數降為1萬2,510人，一月份從來沒有這麼低過，二月份出生嬰兒1萬3,536人，雖然不是最低，但是因為人口高齡化，帶動死亡人數增加，進而造成人口自然增加出現2,675人的負成長，今年如果再這樣下去，新生嬰兒應該會低於17萬人。

另外，今年一、二月份結婚對數分別有1.2萬、1.1萬對，並不似2009年金融海嘯後單月僅有6,000對的冷凍狀態，但薛承泰憂心，在新冠肺炎影響下，4月份會開始出現延後結婚的問題。

薛承泰解釋，一到三月份的結婚數量，多半是在去年底疫情爆發前決定，大家習慣提前3個月安排結婚細節，今年一月新冠肺炎疫情爆發，同時也限制室內活動人數，原本第二季要結婚的人就會開始觀望，因此四月份是觀察結婚意願的重要關鍵。未來結婚數量是不是會下降，還要看疫情會延續多久。

(工商 )