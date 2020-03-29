路透社報導，3位國防行業的知情人士表示，日本下一代的戰機F-3，不會採用與國際大廠美國洛克希德馬丁公司、波音公司，以及與英國BAE系統公司的共同設計方案，而是採用純本土設計。

以往為日本設計戰機的三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries），幾乎就取得超過400億美元的軍事合約金，雖然該公司尚未提交下一代戰鬥機的設計，但是三菱在2016年時，曾經造出X-2「心神」技術驗證機。

知情人士說：「到目前為止，日本設計的隱形戰機構型(指的就是心神機)，在測試中表現良好。」

三菱重工的發言人表示，我們知道新戰機將由日本獨立政開發

Ｘ－２（先進技術実証機）飛行試験状況

日本航空自衛隊目前擁有大約200架F-15J/DJ戰鬥機，擔任主力防空攔裁，另外還有 三菱F-2支援戰機，此戰機可說是「大一號的F-16」，再來就是服役超過40年的F-4J戰機。最新的是洛克希德·馬丁公司的F-35，首先將取代服役過久的F-4。但是F-15也有壽限到期的問題，在可預見的未來也急需汰換，然而F-35的數量不足，並且日本也希望維持自身的航太研發能量，於是提出F-3的自製戰機計畫。

日本防衛省採購、技術物流局（ATLA）的官員表示，洛馬、波音和BAE的所提出的戰機設計方案，沒有滿足日本對下一代戰機的設想。

他補充說，機身設計還沒有決定。

不過，雖然日本決定戰機設計由自己主導，但是飛機的主系統不可能日本一手包辦，仍需要外國的先進技術來降低開發成本和時間，因此洛馬、波音，以及諾斯洛普·格魯曼在內的美國公司，仍然是潛在的合作夥伴。

洛克希德馬丁在一封電子郵件中說：「洛馬期待與日本工業界進行詳細討論。」日本很希望自己的下一代戰機結合F-22的外型加上F-35的技術，但是美國政府不同意。

據說波音向日本提出一種基於F/A-18E超級大黃蜂戰機為基礎，的下一代戰機設計案。

沒有戰機設計案的諾斯普格魯曼公司，主要提出的是航電、電子系統、武器等其他主系統的支援。

英國正在尋求下一代飛機「暴風雨」(Tempest )的可能合作夥伴，因此努力向日本招手，但日本似乎對暴風雨戰機不太放心，可能是性能不能達到日本的要求。

ATLA官員說，日本希望在今年年底前決定F-3的國際夥伴。

(中時電子報)