公視奇幻劇《妖怪人間》將台灣各地鄉野奇談中的妖怪、鬼神等做連結，打造出人、妖共處的奇異世界，主要演員石知田、黃騰浩、陳以文、李沐28日出席金穗獎片花發表分享會閉幕場映後座談。金馬影帝陳以文表示，這是他第一次接觸奇幻類型的劇本，一直在揣摩「與妖怪共處」的心態，後來發現，把妖怪想像成獅子或老虎等猛獸，「當你在跟猛獸共處時，可能會更謹慎，這會是一個方向」這個想法後來也激勵到其他演員，石知田表示，因為陳以文的建議，自己開始對於跟這些虛幻的妖怪怎麼相處有了想像。

《妖怪人間》金穗片花分享會，演員合照石知田、黃騰浩、陳以文、李沐。（公視提供）

《妖怪人間》其中一場戲，石知田為救深陷在火焰中的連俞涵與黃騰浩，得要使出自己的「妖力」，趴在地上用力呈現吸火的動作，石知田透露，因現場沒人吸過火，於是跟導演討論「你希望我怎麼吸？」再加上自己得趴在一個小洞口，所有工作人員在看他隔空吸火，「突然間我的羞恥心上身，瘋狂運用想像力，想像自己是金庸小說裡歐陽峰使出蛤蟆功，臉爆青筋，不停扭動。」

石知田形容這場「吸火戲」自己有如全裸般在詮釋，這麼多人圍觀，彷彿全身上下被看光光，突破自己演藝生涯恥度，「為了救夥伴在洞口不停發功，在拍攝時沒特效呈現，要不停想像如何吸火，自覺害羞。」

黃騰浩、連俞涵劇中受困火場。（公視提供）

黃騰浩表示，自己剛拿到劇本時，心想：「這會不會一不小心變得太中二了啊？」而且第一個反應是懷疑：「台灣拍得出這樣的類型嗎？」但後來跟導演討論之後，發現自己與導演對於這齣劇的質感與方向非常吻合，而且劇情不落俗套，為台灣的奇幻類型劇走出特色，才決定接受這個角色。

《妖怪人間》的預告吸引觀眾眼球，妖怪化作人形，主角們介於妖怪與人之間糾葛，奇幻的世界觀備受觀眾期待。製作人張辰漁透露，本劇的特效重點在氛圍及質感，以水、火焰、雷電、風沙等，再重點式地佐以3D動畫。這些元素並不為了炫技，而是在搭配劇情發展，努力在寫實與奇幻之間找尋平衡，這種說故事方式完全是台灣土生土長的製作。該劇由「世界柔軟數位影像」製作，4月4日起Netflix 與公視同步每周六晚上9點、10點各上一集，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV自4月4日起，每週六晚上11點更新二集。

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