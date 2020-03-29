台灣知名也是最大的永在林業公司老板蔡瑞鴻與副總經理林家鼎，特地遠從南部驅車前往台東池上拜訪透過區塊鏈打入國際市場的青農魏瑞廷，除了參觀他的科技田區外，同時也請教如何在區塊鏈的協助下拉近與消費者間的距離。

永在林業公司是台灣第1個經由林務局輔導通過森林管理委員會（Forest Stewardship Council，簡稱FSC）審查取得並森林永續經營認證，成功獲取FSC FM 標章的林業公司，該公司早起是以傳統林業經營為基礎，近幾年環境保護意識抬頭，為消弭社會大眾對林業伐木生產的負面疑慮，永在林業試圖改變經營方式，從著重傳統林業生產轉為林下經濟發展。

其中又以該公司FSC太空包香菇最具發展潛力，但由於市面販售香菇眾多，若無特色是無法在市場上走出自己的路，為了讓消費者更瞭解FSC太空包香菇的培養過程以及投入的心血，永在林業正苦思該用什麼方式呈現，才能取得消費者信任時，剛好看見池上青農魏瑞廷運用區塊鏈科技導入稻米產業，且在區塊鏈不可竄改與可溯源等特性下，深獲消費者喜愛。

於是蔡瑞鴻與林家鼎特地拜訪魏瑞廷，蔡瑞鴻表示，真的是新世代交替，現在只要一隻手機就能與國際接軌，魏瑞廷笑著說，自己平常就是以手機與國際買家聯繫與下單，所以攜帶方便且效率極高，才能讓自己在國際市場上分食一塊餅來吃。

最後魏瑞廷也建議永在林業，區塊鏈只是個輔助工具，但仍需要搭配策略性的行銷方式，才能讓區塊鏈的效益發揮到最高。由FSC太空包香菇已有其獨特性，因此透過區塊鏈的助益，相信將能把市場打開，有朝一日在國際市場上也能看見來自台灣林下經濟所打造的「FSC太空包香菇」。

(中時 )