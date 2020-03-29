近日「深山特遣隊」再次深入山林執行勤務，在過程中巧遇有著「幽靈之花」稱號的水晶蘭，並將其容貌po上粉專後，許網友驚呼天人，一致認為「水晶蘭」宛如宮崎駿動畫裡的森林常會出現的山中小精靈，如夢似幻。

這個由民間私人組成的粉專，成立目的是替將這群辛勞的森林護管員，在森林所發生的大小事，透過小編們鉅細靡遺敘述與文字呈現，讓許多民眾藉由粉專，瞭解原來深山裡有著一群默默守護的隊伍在那裡無怨無悔的付出，同時也能經由粉專的訊息傳遞，讓民眾有種身歷其境的感受。

近日深山特遣隊伍深入山林執行任務，巧遇有「幽靈之花」稱號的水晶蘭，但這朵晶瑩剔透的花朵卻沒有毒性，反而像上天賜給這座森林的藝術品，當您入山時不仔細查看，很容易就跟它擦身而過，錯過這朵「幽靈之花」。

深山特遣隊粉專說明「水晶蘭」並非蕈類，也不是單子葉蘭花，而是腐生性雙子葉植物，其屬於鹿蹄草科植物，生長於海拔1000至2500公尺陰涼潮濕的針闊葉混合林底層。

此外，水晶蘭不是蘭花也不是蕈類，是一種腐生性植物，全株沒有葉綠素，無法行光合作用，而是利用真菌分解林木落葉下的腐植質吸取養分，植株葉退化成鱗片狀，雌雄同株，外觀晶瑩潔白、有如水晶狀的菸斗，雖被稱作幽靈之花，卻不會傷害人，還有著純淨無暇的花語「真誠無害」。

每年3至7月為水晶蘭花期，下回進入森林，不妨放慢腳步，你也能幸運的遇到這個「山中小精靈」。

(中時 )