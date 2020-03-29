「寬心一品苑」吸引很多客源看賞屋。（盧金足攝）

住戶重視隱私與為安全維護，「寬心一品苑」規畫以五星級飯店管理，獲得高端客戶的青睞。（盧金足攝）

「寬心一品苑」成為南投熱銷的指標建案。（盧金足攝）

大樓建案同平面的住房格局，增加溫暖互動，多元化的公共設施，讓住戶回家像度假。（盧金足攝）

好山好水的南投，不缺豪宅別墅，寬心營建機構打造「寬心一品苑」建案，搶攻南投豪宅大樓市場，29日甫公開就吸引很多高端客層，不少目前居住在別墅的客層，因應居住空間與公設、維安問題，選購大樓建案，同平面的住房格局，增加溫暖互動，多元化的公共設施，回家像度假，增加更多生活享受的功能性。

寬心營建機構副總經理傅士豪表示，寬心營建機構南投草屯起步，當時草屯多年沒有推出大樓建案，興建的大樓建案成為新地標，第二個建案，在草屯創下口碑之作的新古典大樓「草屯之星」，榮獲南投大樓首座建築金獅首獎，直到目前推出的五個建案，採用日鐵制震系統，對建材要求增加，成本隨之提高，但是對建築的用心，專業者與住戶肯定，寬心營建機構打造的品牌力，就是市場上最強的競爭力。

不少人對有天有地的透天別墅情有獨鍾，但獨棟房子的居住環境，也有住戶因別墅未設電梯，或子女成家立業，獨立門戶後，家中長輩為空間太大的打掃問題，與若別墅社區未設管理保全或祕書人員配置，維安與信件、垃圾處理問題增添不便。

寬心營建機構經理賴潔儀指出，隨著少子化及高齡化，安全性高的豪宅大樓，成為很多南投高端客戶的居住選擇，不少是本來已經擁有別墅，但是考量上下樓，及空間大清掃的因素，反而屬意住大樓建案，「寬心一品苑」在南投市中心黃金地段，地段優勢吸引很多客源。

近來疫情升溫，房市受影響，但「寬心一品苑」今日建案一公開，就吸引很多人來賞屋，不少是企業主、自營商、醫生與公教人員，在南投市金磚地區，新古典外觀設計的造型吸睛 ，採五星級飯店式管理，私人會館規畫，居住品質離塵不離城。

傅士豪強調，住戶最重視隱私與安全維護，獲得高端客戶的青睞，而且「寬心一品苑」位在南投政經重鎮，周遭有行政中心、醫療體系，購物商圈，還有文化學區，及未來規畫中的國際影城，坐擁南投生活機能最佳的地段。

交通到那裡建設就到那裡！「寬心一品苑」周邊交通，包括國道三南投交流道、南崗工業區，或是前往中興新村都很近，位在交通樞紐的地段，出入方便。

傅士豪指出，最特別的是建案採低建蔽、高綠覆率，從社區進門就可以見到美麗的花園和植栽景觀，住戶有如住在美麗花園裡，公設的大面落地窗可以引景入室，視野寬大令人心曠神怡，透過材質，光線的運用，讓建築與綠色景觀自然融合。

值得一提的是，媲美豪宅級的設備，包括社區資源回收環保室，採用密封式垃圾貯存設備，冷藏式廚餘回收，不會有異味，大樓建案的配備，為生活日常增加便利性。

寬心營建機構指出，在南投以一千多萬買透天別墅不難，但很多企業主、自營商、醫生與教師等客層，在安全與隱私等居住需求考量下，購屋需求考慮社區大樓產品，在南投都會區新大樓建案一推出就掀起買氣，成為區域熱銷的指標建案。

(中時 )