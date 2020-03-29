大陸新冠肺炎疫情減緩，不過天津市人民政府日前卻宣布新增4名確診個案，其中一對還是法國籍華人夫婦，這對夫婦疑似是吃了退燒藥後登機，入境時通報有發燒、乾咳和頭痛症狀。事件曝光後，機上乘客已有7人出現發燒症狀，經通報，目前全機200多人被迫隔離。

根據《紅星新聞》引述《鳳凰衛視》駐法國記者金亮在微博的消息稱，這對夫婦事先吃了退燒藥，並瞞報自己症狀，登上從巴黎飛北京的CA934航班，這對華裔夫婦一周前就出現發熱、乾咳和頭痛等症狀，抵達天津後，經檢疫才揭發整起事件。

受訪的王姓女乘客表示，10小時的飛行過程中，她和女兒都穿著防護服和口罩。（圖／紅星新聞）

報導指出，當天與這對夫妻同機的王姓女乘客回憶，飛機剛落地，機組員就通知海關檢疫人員登機，「我記得非常快，檢疫人員就上飛機了」，王姓女乘客表示，由於坐在商務艙第一排，所以能清楚聽到檢疫人員通過對講機對話，「5名發熱的加上2名吃了退燒藥的，總共是7人」！

女乘客稱，當時這7人士通過特殊通道下機，7名乘客經過她身邊時，7人中有男有女，以中年人居多，其中一名比較年輕的男子，「走到我旁邊的時候還咳嗽，我當時心裡就咯了一下」！

「由於我帶著孩子，所以我當時也害怕。」王姓女乘客稱，當她見到檢疫人員登機後，她站起來去後排看了一下，旁邊有女乘客都快哭了。在詢結束後，乘客們還需要採樣，工作人員用棉籤從乘客咽喉深處提取樣本。

檢疫人員大陣仗登機，還有女乘客嚇到快哭了。（圖／紅星新聞）

等待過程中，女乘客與其他乘客聊天時得知，登機前，在法國戴高樂機場曾有乘客發現這對華裔夫妻的丈夫神色不好，感覺人「特別難受」，還有乘客關這位丈夫是不是有什麼問題，但他的妻子回答，「沒有問題，他平時有抽菸，所以咳嗽，這很正常，他沒有問題也不難受」。

女乘客更表示，在10小時的飛行過程中，她和女兒都穿著防護服和口罩，一次廁所也沒去過，等到下機到酒飯店隔離，才敢脫掉防護服。她和女兒在深圳隔離飯店住了4天，期間做了2次檢測，26日2 人終於可以回家自行隔離。

根據天津市人民政府新聞辦公室官方微博「天津發布」證實，3月22日天津新增4例境外輸入確診病例，其中大陸籍3例，法國籍1例。通報顯示，有2人為夫妻關係，其中丈夫是法國籍。

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(中時電子報)