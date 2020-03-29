復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，除了中國大陸對疫情控制得比較好以外，世界各地整體疫情還沒有得到很有效的控制，歐洲已經成為世界疫情爆發的中心，美國也進入疫情不斷上升的過程。目前，很難預測國際疫情到底什麼時候會結束。

根據《澎湃新聞網》報導，由醫道、華山感染、醫界、騰訊醫典等機構聯合舉辦的第二屆新冠肺炎多學科論壇於3月29日下午召開，李蘭娟、張文宏、葛均波等與會專家圍繞全球各國抗疫策略、新冠肺炎重症診治進展、中國大陸經驗對全球抗疫啟示、COVID-19疫苗前景展望等話題展開探討。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，除了中國大陸對疫情控制得比較好以外，世界各地整體疫情還沒有得到很有效的控制，歐洲已經成為世界疫情爆發的中心，美國也進入疫情不斷上升的過程。目前，很難預測國際疫情到底什麼時候會結束。

張文宏表示，現在開始復工復產以後，很多人擔憂，現在復工復產是否安全？「我們是國際上復工復產安全性最高的地區之一，在這種情況下如果不復工復產，我們應該什麼時候才開始工作呢？」

張文宏還強調，國內目前其實並沒有放鬆警惕，只是把防控的重點轉向了境外輸入。

(中時電子報)