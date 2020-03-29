延續拿到上半季冠軍的旺盛氣勢，台啤29日續在晧宇國際亞洲盃籃球訓練中心閉門遭遇高雄九太，靠著巴克利、塞瑟夫兩名洋將攜手拿下42分，簡祐哲也有15分，台啤89比70痛宰九太，更創隊史新高的9連勝紀錄，王者風範盡現！

台啤原本在超級籃球聯賽(SBL)最長的連勝紀錄，是在第8季創下的8連勝，如今成功改寫隊史紀錄，同時也是下半季9戰全勝，但由於位居下半季第2的桃園璞園，目前仍拿5勝3敗，台啤可能沒辦法像上半季一樣，只花12場就告封王。

但台啤包辦上、下半季冠軍機率很高，也讓接下來誰能排在年度第2與第3位置相當關鍵，因為必須至少搶進年度第3，才有機會在4月14日開打的5戰3勝制年度挑戰賽，跟年度第2爭搶晉級冠軍賽唯一門票，台啤擁有冠軍賽1勝優勢。

但讓中華籃協更加頭痛的問題是，新北市政府下周是否願意重新開放公立場館，畢竟接下來的關門例行賽幾乎都在板橋體育館進行，在目前新冠肺炎疫情仍未控制情況下，SBL下周五重返板橋機率不高，很有可能剩餘賽季都在晧宇打完了。

(中時 )