大專棒球聯賽四強賽由嘉義大學對上國立體大，爭取冠軍戰門票，嘉大睽違12年闖進四強，今年複賽只輸給國體，四強賽再強碰頭，此戰兩隊安打數差不多，不過國體攻勢串聯較佳，最後以6比3再讓嘉大吞敗，與開南大學明日爭冠。

國體率先在首局發動攻勢，2支安打、1次保送先攻佔滿壘，隨後第五棒彭立軒敲出左外野二壘打，助國體先拿下2分，也把先發投手洪紹恩打退場。2局上半家大黃家德敲二壘打，因為國體自家一壘手失誤，讓嘉大攻下首分。

國體4局下半由吳家洋、莊韋恩串聯安打再下一城，領先擴大到3比1；嘉大5局上半添得1分，將比數追至僅1分差，不過8局下半國體又開啟得分大門，滿壘情況下，國體第三棒曾翰宇敲出中外野安打，加上野手失誤，壘上跑者全數跑回，國體擴大領先成6比2。

9局上半國體一度發生投手不穩，2人出局、滿壘時保送讓嘉大輕鬆再拿1分，國體最後用再見三振以6比3贏得比賽。

30日下午5點冠軍戰確定由開南大學對上國立體大，複賽戰績前2的文化、嘉大都只能爭季軍，而文化在複賽僅輸給嘉大，季軍戰兩隊將再廝殺，比賽於30日下午1點進行。

(中時 )