藝人謝和弦進近來行為脫序失控，27日凌晨突開直播自爆家中有大麻，讓女友莉婭趕緊通知謝和弦父兄，帶他強制就醫，並傳出兩人分手，今（29日）莉婭就PO出一段男方入院前的告白，回應心聲。

據《鏡週刊》報導，莉婭29日在私人臉書分享一段，謝和弦入院前在家裡留聲機錄下的告白，一句對莉婭喊出的「我愛你」，聽起來很有誠意，讓莉婭感動回應：「希望他加油，健康最重要，我也愛他，他一定要加油，恢復健康，也謝謝他一直以來對我的照顧。」

而莉婭知道發文被轉傳後，除了表示「健康最重要」，還在留言區寫下：「我想說，謝和弦加油，我們都愛你，你對每個人的真心真意，我們都知道，我們只希望妳健康平安，健康最重要。」

謝和弦日前大鬧電視台，結果被6位警員帶走，接著又開直播自爆有大麻，最後被家人強制送醫，並傳出和莉婭分手，但雙方沒正面回應，如今莉婭PO出這段愛的告白，似乎回應兩人尚未分手。

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(中時電子報)