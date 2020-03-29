美國新冠肺炎疫情慘重，確診人數在台灣時間今日（3/29)清晨突破12萬人大關，死亡人數也破2千人，成為全球染疫最多的國家。由於近期國內疫情漸增，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任，謝宗學醫師分享美國紐約醫師的經驗談，並表示台灣必須做好境外圍堵，提醒台灣若已有流行的徵兆就不要再執著於旅遊史，懷疑就該驗，「台灣絕對不能心存僥倖」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》PO文分享，一名在紐約醫接受訓練的台籍醫生張凱銘的文章，內容有關於治療新冠肺炎的臨床經驗，張凱銘並警告美國CDC之前也像台灣，很在意旅遊史，不隨意檢驗，後來發現大流行時已來不及，提醒台灣若已有流行的徵兆就不要再執著於旅遊史，懷疑就該驗。

謝宗學醫師說他看完之後「冷汗直流」，因為病毒造成的疾病嚴重程度遠比想像中可怕！謝宗學說，我們在台灣做疫調、抓不守規定趴趴走隔離者的同時，美國醫師已經真槍實彈跟病毒浴血奮戰，在醫療物資不足的環境下，冒死救治病人，許多醫師也因此染病。

「世界第一強國美國的醫療體系也崩潰了，台灣絕對不能心存僥倖」，謝宗學說，「一定要確實做好境外圍堵，嚴懲不守規定的居家隔離或居家檢疫者，萬一爆發大規模社區疫情，病毒將奪走許多寶貴的生命。」

(中時電子報)