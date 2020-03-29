新冠肺炎疫情肆虐，近來許多演唱會、活動皆紛紛取消、延期，周興哲28日晚間舉辦「YouTube Music Night with Eric周興哲」直播音樂會，透過網路與粉絲熱情互動，點閱率突破25萬，他當天也釋出親自執導的新歌〈Me and You〉MV，送給歌迷雙重驚喜。

他一連演唱新專輯《小時候的我們》內的新歌及7首熱門歌曲，自彈自唱〈一樣美麗〉、〈你，好不好〉等，創在線1.7萬人同時觀看、留言，他還接受線上粉絲的即興點歌，一時興起加碼彩蛋大秀舞姿。

周興哲28日晚間直播開唱。（星空飛騰提供）

周興哲在〈Me and You〉MV，邀來19歲的俄羅斯女模一起拍攝，上演親密床戲，周興哲原本想把MV拍得更性感，但顧及到粉絲有些年紀較小，他笑稱這次的尺度是「PG 13」（保護級）。

談到該曲，周興哲：「在愛情的世界裡，不需要任何壓力，只要我跟你兩人，就能營造一整個讓愛漂浮的宇宙。」他兼任MV導演、視覺總監，連分鏡圖都親手繪製，花了2個月開會、籌備，拍攝後又是長達2個月的電腦後製，他看到成品，興奮：「Bravo，這就是我要的感覺。」

(中時 )