新冠肺炎疫情延燒，讓許多民眾都不敢搭計程車，準副總統賴清德今天表示，交通部將在今年4月至9月期間，以加油卡的方式補貼計程車每輛每月2千元。他也跟交通部長林佳龍討論，將持續研究對策，協助計程車司機度過難關。

賴清德今天在臉書以「計程車運匠免驚，政府挺你！」發文表示，過去他常搭計程車，每次都會跟運匠大哥大姐們聊天，深知計程車業者的辛苦。

幾天前，他在台南高鐵站遇見一位排班計程車司機，向他反應，政府因應疫情對經濟的衝擊，會以里程數補助計程車司機，但是因為沒有客人，根本跑不到要求的里程數，因此補助看得到領不到。

之後，賴清德向交通部林佳龍部長反應後，理解到，「其實本次疫情紓困補貼，是用接地氣又方便的方式進行」，也就是說，交通部將在今年4月至9月期間，以加油卡的方式補貼計程車每輛每月2千元額度，若未於當月使用完畢，還可以持續累積到今年年底前使用完畢。

賴清德表示，深怕計程車司機們還不知道，因此將內容貼出，讓所有計程車司機了解。「當天那位大哥，希望你有看我臉書，趕快去申請計程車加油卡，讓補助看得到、領得到！」

另外，他也透露，已和林佳龍進一步討論，計程車屬交通運輸業，也是觀光產業的一環，受到疫情很大的影響，尤其司機本來生活就辛苦，養家活口的司機，常常一天開車十小時以上，「現在因為疫情，生意沒了，生活必然陷入困境」。

他說，林佳龍也深知大家的辛苦，「交通部會持續研究對策，更進一步協助計程車司機度過此波難關！」

(中時 )