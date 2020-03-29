一名冰島患者體內同時發現了2種新冠肺炎病毒，其中第2株是原始新冠病毒的變異種，這很可能是全球首例「雙重新冠病毒感染患者」。

根據冰島媒體Reykjavik Grapevine 24日報導，冰島當地生物製藥公司deCODE genetics創始人兼執行長史提凡松（Kári Stefánsson）23日證實，一名冰島患者身上同時發現了2種新冠肺炎病毒，當中第2株是原始新冠病毒的變異種。

另據大陸《新京報》報導分析指出，一般來說，病毒的變異是正常現象。此次冰島出現雙重感染者，再結合此前一些國家有關新冠病毒變化的情況來看，或許表明新冠病毒在慢慢進化。不過，其毒性和傳染性是否增強，還需要進一步的研究。

大陸《新京報》報導指出，冰島發現一個人身上有兩種不同亞型的新冠病毒說明，最近新冠病毒的變異速度加快了，但其毒性和傳染性是否也同步增強還有待研究。變化是絕對的，不變是相對的，同時變化的程度也是有差異的。

報導分析，病毒的生物學特點決定了它的變異速度。新冠病毒是以RNA作為遺傳物質，與使用DNA的生物體不同，這些病毒無法修復它們在復制遺傳密碼時出現的錯誤。這意味著RNA病毒的演變速度往往快於其他病毒，不過也不能有太大的變異，因為變異太大也會讓病毒難以複製和存活。

病毒的傳染性和對宿主的危害性是由多個基因控制的，需要多種基因的共同改變才可能造成毒性增強和對人的危害加大。但多個基因的改變需要更多的時間，這使得這種改變在幾個月或者幾年內可能性都不會很大。

報導指出，冰島的病毒變異可能只是一種基因的變化，因此才在短短的幾個月發生了，至於這種變異的病毒是否毒性更強，對人的危害是否更大，需要觀察它的其他基因有沒有發生變化。冰島同一人身上出現兩種病毒也說明，人類未來應對新冠病毒的任務可能更艱巨。

一方面，由於病毒在發生變化，給疫苗和藥物的研發設置了障礙。一個最大的可能是，當疫苗或藥物研發出來時，病毒已經發生變異，因此藥物和疫苗對它們的有效性要打折扣。也因此，從疫苗來看，科學界可能需像對流感疫苗那樣，每年提前根據病毒的變化趨勢來設計和研制新的疫苗。

另一方面，如果病毒變異頻繁，就像愛滋病病毒（HIV）一樣，即便是少量的突變，在藥物研發出來後，也有可能導致一部分變異的病毒對藥物產生抗藥性。由於有抗藥性，這類變異的病毒能夠生存下來并再次傳播給他人，由此造成對新冠肺炎治療的不利或遷延不愈。

在這種情況下，人類對付新冠肺炎就得采取像針對愛滋病的防治策略一樣，需要有多種藥物聯合使用（雞尾酒療法），才能防止新冠病毒因變異而對藥物產生抗藥性。

綜合來看，冰島一人身上出現了兩種新冠病毒亞型在短期內可能對人的威脅還不明顯，不過從長遠看，人類要做好準備，在研制疫苗和藥物方面要有更多方案，以應對病毒可能產生的變化。

(中時電子報)