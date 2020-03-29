新冠肺炎疫情在各國爆發，台灣在疫情指揮中心的帶領之下，防疫成效有目共睹。前陣子「鑽石公主號」風波鬧得沸沸揚揚，最後順利將國人安全載回，當時人在船上的魔術師陳日昇近日回憶起陳時中說的一句話，他表示，「現在想起來，感動情緒都還是會湧現」。

陳日昇當時在船上隔離超過14天，回台後又依照規定隔離14天，整整有一個月的時間無法回家。陳日昇貼出與陳時中3/6在隔離所出關前的合照，他留言回憶，那晚將近12點，他還是親自過來關心大家，知道這批人隔離了1個月心理壓力大，所以特地來打氣、祝賀出關。

魔術師陳日昇與指揮官陳時中的合照。（摘自臉書《魔術師陳日昇-視覺的衝擊》）

陳日昇透露，當時聽到部長陳時中說，「各位這一個月都辛苦了，可以安心回家了！」當下感動到想要飆淚！他直呼，「那晚至今都過三個禮拜了，我現在想起來，感動情緒都還是會湧現」。

現在3周過去，陳時中還是在前線為大家奮戰，陳日昇說，沒人知道這場跟病毒的戰爭會要打多久，但我們知道我們一定會奮戰到底！絕不放棄！

(中時電子報)