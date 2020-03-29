星展銀行（台灣）於全台的分行，即時起實施「安全等候距離」規定，除了在客戶進入分行前，協助客戶測量額溫、用酒精消毒雙手，服務人員與理專全程配戴口罩，行內包含沙發區等叫號等候空間進行規劃、標示分區，每個等候空間相距最少1公尺。

「社交距離」（social distancing）不僅是歐美社會的新冠疫情焦點，要求人和人之間必須有所間隔，例如至少2個手臂寬的間隔。中央流行疫情指揮中心今（29）日記者會也提及此事，認為是下一波防疫可以改進的部份。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，星展全台分行的1公尺間隔作法作法，雖是跟進新加坡總行規定，在台灣已超前政府規定啟動部署，積極投入防疫。

孫可基指出，疫情雖然被政府當局有效控管，但隨著境外移入案例增加，台灣防疫也邁入關鍵時期，基於金融服務不中斷的原則，一方面強化數位平台服務，實體部份，公司營運已啟動異地備援機制、暫停公司所有非必要性的差旅，並鼓勵同仁以視訊會議取代面對面開會。

實體分行服務部份，他指出，現場會設立引導和標示等方式，由分行人員安排協調到行客戶，進入不同等候區等待辦理業務；如果等候組數超出規劃的等候人數，分行人員將引導客戶於行外稍作等待，以確保每組客戶之間維持安全距離，也讓客戶不論需要轉帳匯款，或是進行財務規劃諮詢，不必擔心潛在傳染風險，提供客戶安全的理財環境。

(工商 )