食道癌早期幾乎沒有任何明顯症狀，不痛也不癢，高達7成以上的患者在發現時，已經屬於中晚期的階段，主要原因是食道沒有感覺神經，當腫瘤阻塞食道一半以上，才會發生吞嚥困難而就醫檢查。

然而，預防食道癌，在戒除菸、酒之外，正確的飲食之道也十分重要，馬偕醫院營養師許碧惠建議，可以採取8種方式進行改善：

1、多吃含維生素C食物：

不吃發霉的食物及減少食用煙燻食物的頻率，以免吃入太多致癌物質，同時也要少吃含硝酸鹽的加工食物，宜多吃含豐富維生素C的天然食物，以產生保護機制，促使亞硝酸胺生成的作用減緩；含維生素C多的食物如芭樂、奇異果、橘子、柳橙、葡萄柚等水果，還有青椒與綠色蔬菜等。

2、每天吃五份蔬果：

最好能做到天天五蔬果，蔬果中不只含有豐富的維生素C，還有許多如β-胡蘿蔔素、維生素Ｅ、植物化學物質等抗氧化物質，可有助預防食道癌。天天五蔬果的配置，以蔬菜3份、水果2份為基礎，蔬菜的量可多食無妨，水果可以吃到3份 大約1顆柳橙或拳頭大小的水果，或是木瓜、西瓜等瓜果類切大塊裝滿1飯碗的量為1份。

3、各種顏色的蔬果都要吃：

蔬果食材顏色的搭配，最好能做到紅、紫、綠、白、黃等七彩皆有。蔬果中含有多樣化的植物化學物質，像是茄紅素、花青素、吲哚、異黃酮等，也都具有抗氧化的保護作用，且各種顏色的蔬果當中，各含有不同且多樣的植物化學物質，最好能在日常菜餚中妥為搭配食用。

4、每天吃30種以上食物：

每天食用的食物種類，最好達到30種以上，並且盡量食用天然食物為原則。食物的種類吃得愈多，具防癌保護作用的物質與元素就會較為充足，平均每餐可以吃10種以上。

5、不吃燙口的食物：

食物的溫度最好能控制在60℃以下，以不燙口為原則。長期以太燙的食物刺激食道易導致食道癌，因此，最好能將熱鍋中的食材先撈置一旁，放涼些再入口食用，喝湯的方法也相同，可先盛一碗放旁邊，等湯涼些再喝，以入口溫而不燙為原則。國人喜歡喝的老人茶，避免燙口的飲用方式也雷同，盡量不要現泡現喝，先經聞香的過程，可以慢一點再品茗。

6、蛋、豆、魚、肉均衡吃：

蛋白質的攝取要多樣化，蛋、豆、魚、肉皆有，不要只是肉類等動物性蛋白質。平均每人每天攝取的蛋白質量以4～5份（即4～5兩）為宜，計算的方式，雞蛋1顆就是1份，豆腐1塊（4小格）或豆漿1杯（約260c.c.）也各是1份肉類1份則約為女性手掌1/4大小與前端的厚度，或是一般長度約3根手指的量，若是絞肉則大約為2平湯匙的量就約1份。

7、低溫少油的烹調：

烹調宜採低溫少油的方式。以炒1道4人份的蔬菜為例，可以減少用油量，只用半湯匙的油，再略為翻炒後就加水入鍋，用小火烹煮，這種低溫烹調方式，也可有助於降低罹患食道癌的機率。

8、少量多餐，七分飽：

胃食道逆流或是過於肥胖等屬於食道癌的高危險群，在飲食方面也應調整改善。為避免胃酸逆流刺激食道，建議最好是少量多餐，每餐不要吃超過八分飽，而且液體與固體食物最好能夠分開食用。

為避免過於肥胖，宜調整避免高油脂、高熱量與低蛋白質的飲食型態，減少攝取過於酥脆的食物如西點、燒餅、油條或炸薯條、煎蘿蔔糕等高油、高熱量與高澱粉的食物，做好體重的管理，維持BMI值在18.5～24之間，男性腰圍勿超過90公分，女性腰圍則維持在80公分以內，這些也都是預防食道癌所不可忽略的重要事項。

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(中時電子報)