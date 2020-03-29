台南市安平區漁光島有情侶在帳篷內做愛，遭民眾側錄上傳瘋狂網路，警方說，當時這對男女行為並未接獲報案，也未違反法條，不過網友轉傳這段影片，就有散布猥褻物品的刑責，請民眾勿再轉傳這段影片。

警方說，民眾如有發現這種「不合時宜」的情景時應先報警查處，但這是一回事，而網友「好奇」拍下影片，拿來PO網轉傳，會則散布猥褻物品的刑責，警方會持續追查。

台南市警4分局表示派出所並未接獲報案，漁光里長林寧峰證實在漁光島沙灘發生，推測時間在28日下午，管轄的高雄港務警察總隊安平港中隊表示情侶雖未違反法條，行為仍不妥，建議民眾發現時可直接通知警方到場處理。

網路29日瘋傳一段影片，1對情女在沙灘上架設好小型露營帳篷，不顧沙灘上還有絡繹不絕遊客，兩人竟躲入帳篷裡面做愛，疑似帳棚後方遮布掉落，遭民眾從後方偷偷錄下畫面，過程還有評論與嬉鬧對白。

雖然不久後撤文，已遭網友轉傳。有眼尖網友甚至懷疑，兩人就是去年10月間在菲律賓長灘島發生遭菲警形容女生只穿一根繩子，而罰款的情侶是同一對。

(中時電子報)