郭婷筠推出台語新專輯《愛．無你袂圓》，獲得好評，不過近來新冠肺炎肆虐，她正值宣傳期，先前已安排好許多活動、商演等，皆取消、延期，粗估損失近百萬。她去年突然宣布結婚生子，引起關注，大她7歲的老公彭偉庭，現在南部的地方電視台擔任主持人，他曾參加民視《明日之星》比賽，2人也因此相識、相戀。

她與彭偉庭交往時，身邊人都知情，但鮮少公開放閃，許多粉絲都不知她有男友，她笑說：「我們出去沒避諱，但也沒人拍我，我也不是偶像、女神。」而郭婷筠患有多囊性卵巢瘤，醫生告訴她不易懷孕，機率是微乎其微，讓她十分失落，直接跟喜歡小孩的彭偉庭說，因她很難生子，還是要分手，結果彭偉庭霸氣：「沒小孩也可以領養。」讓郭婷筠認定他是值得託付終身的人。

他們個性互補，感情甜蜜，在穩定交往第5年時，她突然發現懷孕，又驚又喜，郭婷筠說：「我經期不穩定，可是那次就想去驗孕，立刻去買驗孕棒，還在他（彭偉庭）的公司驗。」2人一看到兩條線，不敢置信，隔天去醫院檢查才相信要當父母了。

郭婷筠（右）與老公感情甜蜜。（盧禕祺攝）

今年30歲的郭婷筠，提到原定要32歲才結婚，不料意外懷孕，讓他們提早進入婚姻，兒子出生後，郭婷筠大讚老公是育兒高手，感謝老公願意犧牲睡眠，來替兒子餵奶、哄睡等，她說：「帶小孩很累，很想睡覺，我有時候都是靠嘴巴，叫他去顧兒子。」彭偉庭分享兒子剛出生時，無法抓到兒子的個性，常看到兒子在鬧、發脾氣，他們都束手無策，「我們都餵奶了，尿布也都換，什麼都做了，小孩還是在哭，我們就會很氣自己。」

郭婷筠懷孕胖17公斤，現已瘦回懷孕前的體重，透露目前仍瘦身中，要努力維持身材，不過她笑說日前月經沒來，以為又懷孕，後來才發現是內分泌失調，正努力調養身體，加上兒子現已8個月，看到兒子可愛模樣，都忘記懷孕、生產時的辛苦，坦言想拼第二胎，順其自然。

郭婷筠（左起）、老公、兒子開心合照。（擷取自臉書）

(中時 )