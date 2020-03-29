淡水警方透過專用LINE帳號與居家檢疫者聯繫。(警方提供╱吳亮賢新北傳真)

目前全台居家檢疫者高達8萬8千人，但由於手機定位不夠精準及訊號飄移，警報常常誤傳，造成警力疲於奔命，為此新北市淡水警分局各派出所皆設置一組LINE帳號，與檢疫(隔離)者聯繫，並於駐地行動電腦設置視訊系統，讓員警能透過視訊掌握位置，大幅提高效率。

淡水分局指出，每日大約接獲70通異常（關機）警報，其中經常有誤傳情況，為此各派出所皆建立1個LINE帳號，當接獲檢疫（隔離）電子圍籬發出異常，員警到場查看後，如果是系統錯誤，便會請民眾掃描帳號加入追蹤，若再有異常狀況，便能直接視訊確認位置，保護民眾隱私、避免警力浪費。

此外，由於為單一專用帳號連結，並透過視訊查驗身分，可降低到家訪查頻率，避免擾民，當事人隱私也更有保護，減少員警與民眾的負擔，系統設置於駐地，全日均有員警管控，居家檢疫(隔離)者若有需協助，亦可經由系統聯繫警方，減輕無法外出不便。

淡水分局長張國哲表示，為提升防疫期間外勤員警值勤安全，務必要有危機意識，做好自我保護，減少不必要的接觸，並落實自主健康狀況管理，唯有先自保，才能保護更多市民的安全，也呼籲民眾不要違反相關居家防疫規定，四處趴趴走，否則最重將遭罰100萬元，得不償失。

(中時 )