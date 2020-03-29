澳洲總理莫里森29日宣布升級防疫措施，將公共集會參與人數上限由10人降至2人。此外，遊樂場、室外健身場、滑板公園等也將自30日起關閉。

但2人上限的防疫令不適用於家庭、學校或工作場所。兩人同行時，肢體接觸僅限於家人之間，所以父母與孩子仍可同行。

莫里森強硬地表示：「不要成群結隊，就是不要這樣做。出去購物時，你就是去購物、買自己需要的東西，然後回家。現在不是四處閒逛的時候。」

同時，莫里森呼籲大家留在家中，除非必要才外出，諸如採購民生必須物品、就醫、無法遠距工作或學習而不得不外出等等。

他也強烈建議70歲以上的人待在家中，患有慢性病的60歲以上老人及50歲以上的原住民也盡量別外出。

自上周末起，莫里森已宣布了一系列防疫措施，包括關閉酒吧、俱樂部、娛樂場所等，咖啡廳及部分餐廳只能提供外賣，並規定婚禮、喪禮等集會的人數上限。而今進一步收緊防疫措施，希望國人全力配合。

他同時向房東喊話，半年內勿驅逐繳不出租金的房客。

首席醫官墨菲（Brendan Murphy）教授表示，儘管許多澳洲人遵守了封鎖與禁足措施，但仍有一些人違反規定。他說，需要9成以上的澳洲人配合措施防疫才能奏效。

(中時 )