德國空軍正在物色新的戰機，以取代現役的龍捲風戰機(Panavia Tornado )，不過這次軍購有一個前題，那就是新戰機必須要能夠攜掛B-61戰術核彈，這是北約聯盟的協議。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，龍捲風戰機是1970年代，由德國、英國、義大利三國共同研發的戰鬥轟炸機，這也是歐洲國家共同合作研發戰機的第一例。龍捲風戰機是一款雙引擎、單垂尾、可變後掠翼，並具有短跑道起降性能的多用途戰機，性能相當傑出。

在德國，龍捲風戰機還有一個任務，那就是搭載B-61戰術核子炸彈，萬一大規模戰爭爆發以後的最後手段。新一代戰機也必須有這個性能，目前德國考慮購的戰機包括EF-2000歐洲颱風戰鬥機、波音F/A-18E/F超級大黃蜂。

德國空軍的颱風戰機，雖然德國也是颱風戰機的合作國，但該戰機還沒有B-61戰術核彈的認證。(圖/德國空軍)

德國似乎傾向購買超級大黃蜂，但是它還不具備攜卦戰術核武的認證，至於颱風戰機，也沒有這個認證。

據德國商報(Handelsblatt)的報導，德國希望購買F/A-18E/F超級大黃蜂，來滿足北約組織投放B61核子炸彈的要求，也將購買EA-18G咆哮者，以取代電子攻擊角色的龍捲風。

F/A-18E是冷戰後問世的戰機，所以沒有進行核打擊的認證。(圖/美國海軍)

然而，英國皇家聯合服務研究所研究員布隆克（Justin Bronk）提醒，只有傳統的F/A-18C大黃蜂（而不是超級大黃蜂），具備攜帶B61的資格，而超級大黃蜂還必須通過認證程序才行。

波音發言人吉本斯（Justin Gibbons）表示「雖然超級大黃蜂尚未獲得攜帶B61的資格，但該公司得到了美國政府的支持。」

多年來，德國一直煩惱該用什麼戰機更換龍捲風，政治和工業因素，都影響了政府對下一代戰鬥機的立場。在2017年，時任美國空軍部長的卡爾·穆爾納中將(Karl Muellner)過於直接的向德國推銷洛馬的F-35，結果德國在去年正式將F-35淘汰出局，只剩下歐洲颱風戰機與F/A-18E超級大黃蜂來決選。

2019年的報導，美國要努力加快超級大黃蜂的認證過程，而颱風戰機獲得認證的時間，還需要3~5年的時間。

(中時電子報)