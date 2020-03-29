俄羅斯「國家醫學會」社團主席、著名醫生羅沙利表示，接種新冠病毒疫苗的結果將在研發疫苗後一年或更久的時間才可顯現。

羅沙利告訴俄羅斯衛星通訊社：「疫苗的實際結果我們將在疫苗推出1-2年後才可以看到。」他說：「新冠病毒本身也會結束其侵略性存在方式，而康復患者增長的抵抗力，以及民眾接種各類疫苗，諸如流感，麻疹，水痘，天花等，也有助於病毒的減弱。」

羅沙利指出，該病毒對兒童的影響最小，對兒童而言，其他任何呼吸道病毒都比新冠病毒感染更危險。

(中時 )