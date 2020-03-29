俄名醫：新冠病毒疫苗的效果要在推出1-2年後才可顯現 21:172020/03/29 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯著名醫生羅沙利表示，新冠肺炎疫苗若問世，效果也要一兩年才看得出來。（維基百科照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯「國家醫學會」社團主席、著名醫生羅沙利表示，接種新冠病毒疫苗的結果將在研發疫苗後一年或更久的時間才可顯現。 羅沙利告訴俄羅斯衛星通訊社：「疫苗的實際結果我們將在疫苗推出1-2年後才可以看到。」他說：「新冠病毒本身也會結束其侵略性存在方式，而康復患者增長的抵抗力，以及民眾接種各類疫苗，諸如流感，麻疹，水痘，天花等，也有助於病毒的減弱。」 羅沙利指出，該病毒對兒童的影響最小，對兒童而言，其他任何呼吸道病毒都比新冠病毒感染更危險。 (中時 ) #新冠病毒 #疫苗 #羅沙 #2年 #顯現 也許您會感興趣 推薦閱讀 守住南海航母 美登艦檢測新冠病毒 04:092020/03/25 焦點新聞 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 10:062020/03/25 兩岸 新冠病毒導致味覺喪失 黃立民：應提醒醫師評估篩檢 12:232020/03/25 生活 反駁中國病毒說 紐時社論：請叫「新冠病毒」 07:002020/03/26 國際 社論／新冠病毒正在翻轉世界 04:102020/03/26 時論廣場 新冠病毒存活超久 張上淳曝臨床觀察：不太尋常 16:032020/03/26 生活 研究發現新冠病毒削弱男性睪丸功能 恐致不孕 16:242020/03/26 兩岸 防新冠病毒傳播 北京擬新法規範醫療廢棄物 16:362020/03/26 兩岸 新冠病毒狡猾超乎想像 醫憂：疫苗恐沒有效 20:462020/03/26 生活 冰島雙重新冠病毒患者難治癒？ 專家這麼說 21:062020/03/29 國際 國際熱門新聞 杜魯道夫人康復 但歐層級最高政治人物歿 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 菲國全丟了！新冠試劑準確度僅40％ 陸急發聲明稿澄清 - 國際 快！梅根哈利離加定居加州 王室震驚 - 國際 冰島雙重新冠病毒患者難治癒？ 專家這麼說 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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