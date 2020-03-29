從事車床工的40歲張先生，身高約168公分，體重達102公斤，罹患B肝與重度脂肪肝卻沒有定期追蹤，加上長年飲酒未節制，酒過三巡後感到腹脹難耐，緊急就醫安排超音波檢查，發現肝臟有一顆腫瘤，並確診為肝癌；經「肝臟兩處切除手術」後，術後一年半肝癌並無復發，再配合每天運動，脂肪肝也降為輕度，讓他對人生重燃自信。

經檢測，張先生血液中B型肝炎病毒量數值竟然爆表，高達一億七千萬以上(>170000000 IU/ml)，血脂肪血糖也略高，腹部超音波顯示肝脾腫大，並有重度脂肪肝及肝實質化病變(纖維化)，且在病毒、酒精、代謝症候群催化之下，產生肝纖維化及肝癌，亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙指出，首要之急是以強效抗病毒藥物，穩定肝功能後再接受癌症治療。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師王銘嶼表示，因張先生的肝硬化程度嚴重，手術風險過高，故先採取栓塞化學治療，透過切斷腫瘤的氧氣和營養供應，同時化療藥物殺死肝癌細胞，並透過部份肝切除手術，切除肝臟第四葉和第七葉，其中第四葉因有左右供應血管，且上方有大型肝靜脈，增加手術困難度，加上其肝功能不佳，故執行「肝臟兩處切除手術」時，盡可能保留其肝功能。

手術後張先生每天加入重訓，搭配清淡飲食，順利在一年半瘦下20公斤，門診追蹤結果，除了肝癌沒有復發外，也從重度脂肪肝轉為輕度脂肪肝，並從此戒除酒精，也定期回診追蹤B型肝炎，張家熙提醒，肝癌很容易復發，即便治癒後，仍須定期追蹤，建議有慢性肝炎或肝硬化的患者，一定要定期抽血，及每半年做腹部超音波檢查，才能早期發現、早期治療。

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(中時電子報)