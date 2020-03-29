2020東京奧運延期一年，最有可能是明年7月23日開幕，職業女網前世界球后大坂直美表示支持。

大坂直美的母親是日本人、父親是海地裔美國人，不過她很早就放棄美國公民身份、決定代表日本參賽，被視為第32屆奧運東道主的奪牌希望，無奈今年奧運因為新冠肺炎疫情無法預測、目前疫情仍相當嚴峻，國際奧會和日本已經同意奧運延賽一年最保險。

在奧運確定延賽後數日，大坂直美透過社群媒體表達意見，她說：「這幾天我一直思考如何明確傳達我的想法，大家都知道奧運對我而言多重要，我多有榮幸以主辦國選手身份參賽，雖然很失望這件事無法在今年發生，但我們會以更強壯的姿態準備好2021年再戰。」

大坂直美補充：「我百分之百支持日本首相安倍晉三與國際奧會如此有勇氣的決定，運動終會讓我們再次團結，而且一直在那裡支持，只是現在不是進行賽事的好時機，而是大家不分國家、背景、種族盡量拯救更多生命，對我而言這才是『奧運精神』。」

大坂去年1月底首度登上世界第1，目前世界排名第10，WTA生涯戰績222勝132負，曾於2018年美國網球公開賽和2019澳洲網球公開賽連續兩場四大賽女單奪冠。

(中時 )