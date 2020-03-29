加拿大總理杜魯道的妻子蘇菲13日確診新冠肺炎，所幸過了2周，她28日在臉書（Fb）上公布自己完全康復，並鼓勵國民一同度過疫情難關。

加國的新冠疫情並未減緩，所幸前天難得迎來好消息，總理夫人蘇菲宣布痊癒。加拿大網友紛紛留言祝福。總理杜魯道本人雖未出現任何症狀，但仍將維持自我隔離，遠距辦公。

蘇菲在臉書發文表示，自己終於抗疫成功，衷心感謝所有為她祈福的人，願把所有的愛和勇氣送給仍在受苦的民眾，也堅信「科學和同理心」會幫助大家度過這場危機。

她強調大家必須遵守防疫守則，彼此保持社交距離，但可利用網路維持溝通。

蘇菲本月13日確診，是全球首位中鏢的國家領導人親屬。杜魯道在妻子確診後，宣布自我隔離14日，期間在家處理公務，因自己沒有出現症狀，亦無接受病毒檢測。他27日完成隔離，但稱會繼續與家人居家隔離。

加拿大截至29日晚間，已有5,655人確診，其中61人死亡，508人康復。為避免疫情有破口，人口最多的安大略省自28日起再度祭出嚴峻措施，禁止5人以上集會。但喪禮一次可允許10人在場。

除了蘇菲，歐洲也有多位政要中獎。法國前總統薩科奇的親信、前經濟復甦計劃部長德維吉昂（Patrick Devedjian）29日染疫身亡。他是迄今歐洲政壇中死於新冠肺炎層級最高的政治人物，享年75歲。

(中時 )