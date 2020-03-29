高雄一名約莫30歲的女子日前告知家人要到家對面的超商買飲料，但遲遲未歸，家人驚覺不對勁調閱大樓監視器後，發現該女被一名乘坐計程車的男子帶走，目前已掌握該名男子行蹤，兩人皆在台北，至於女子下落，要待警方與男子釐清後才能得知。

高雄市鼓山分局長葉錫山表示，龍華派出所27日接獲報案後，發現女子從住所樓下上上了計程車被在走，便立即調閱沿途監視器，目前得知兩人在台北，便派出兩組人馬北上找人，目前已經掌握男子行蹤，找到人後將會進一步釐清案情。

(中時 )