高雄女子上計程車失蹤 警方調監視器至台北尋人 22:042020/03/29 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄一名約莫30歲的女子日前告知家人要到家對面的超商買飲料，但遲遲未歸，家人驚覺不對勁調閱大樓監視器後，發現該女被一名乘坐計程車的男子帶走。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄一名約莫30歲的女子日前告知家人要到家對面的超商買飲料，但遲遲未歸，家人驚覺不對勁調閱大樓監視器後，發現該女被一名乘坐計程車的男子帶走，目前已掌握該名男子行蹤，兩人皆在台北，至於女子下落，要待警方與男子釐清後才能得知。 高雄市鼓山分局長葉錫山表示，龍華派出所27日接獲報案後，發現女子從住所樓下上上了計程車被在走，便立即調閱沿途監視器，目前得知兩人在台北，便派出兩組人馬北上找人，目前已經掌握男子行蹤，找到人後將會進一步釐清案情。 (中時 ) #高雄 #女子 #計程車 #失蹤 #警方 #監視器 #台北 #尋人 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義市「防疫小黃」月薪9萬多 僅2司機願冒風險 18:342020/03/25 社會 男質疑小黃司機繞路 反遭司機爆打提告 12:412020/03/26 社會 拒絕監獄版洪仲丘案再發生 綠委要求矯正署劃設監視器死角禁區 13:122020/03/26 政治 綠委促杜絕監獄監視器死角 04:102020/03/27 社會新聞 雲林縣2計程車、7大客車共組「防疫車隊」 15:022020/03/27 社會 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ 10:002020/03/29 政治 清晨下雨…韓國瑜馬上關心淹水 網嘆：高雄人不會感謝的 11:482020/03/29 政治 計程車陷困境 賴清德：正研究對策協助 20:342020/03/29 政治 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 - 社會 情侶漁光島頂棚春光 轉PO網友恐涉刑責 - 社會 前國防部副部長王文燮 自撞新北環快分隔島不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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