機車車頭嚴重毀損，騎士送醫搶救3小時不治。（許家寧翻攝）

機車騎士未酒駕，不明自撞路旁車輛，車禍原因警方還要調查。（許家寧翻攝）

花蓮新城鄉今發生一起死亡車禍，1名40歲林姓男子下午四點半載著一名女子行經嘉里三街，不明原因衝撞停在路旁的廂型車，擋風玻璃碎裂，車頭嚴重毀損，林男多處骨折，頭部傷勢嚴重送往國軍花蓮醫院急救，經過3小時搶救仍宣告不治。

林姓男子29日下騎機車，沿著新城鄉嘉里村北上北埔村方向行駛，行經嘉里三街路段時，衝撞停放在圍牆旁的小貨車，由於撞擊力道過大，導致機車的零件碎裂一地，小貨車後方也凹陷，後擋風玻璃全部碎裂，坐在後座女子多處擦傷飽受驚嚇。

北埔消防分隊接獲報案，將受到重傷的林姓男子就近送往國軍花蓮總醫院急救，卻林男因傷勢嚴重，醫院直到晚間7點多宣告急救無效，經過醫院抽血進行酒測後，騎士並未酒駕，卻不知為何自撞路旁車輛，車禍原因警方還要調查。

新城警分局呼籲，發生車禍意外的道路視野良好，請用路人小心慢行，並注意周遭號誌，請勿超速、酒後駕車、疲勞駕駛或是其他違規的行為以免造成自身及他人的用路安全。

(中時 )