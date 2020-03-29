大陸籍「海發88」貨船今（29）日在烏坵海域遭遇強風翻覆，不到1小時就漂離烏坵禁限制水域。我方已透過管道通報陸方莆田海事局，目前船隻和人員狀況不明。

金門岸巡隊烏坵安檢所通報，今天下午15時55分許，大陸籍「海發88」貨船行經烏坵海域附近，因海上風浪過大斷纜翻覆，迄16時30分已漂離烏坵禁限制水域，17時確認觀測不到船隻蹤跡。

航港局中部航務中心據報，已發佈難船航船佈告，提醒來往船隻注意航行安全，並通知陸方莆田海事局救援處理。

(中時 )