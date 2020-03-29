大陸船烏坵海域翻覆 狀況不明 21:312020/03/29 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏坵離島與代管的金門相距72浬，當地海域常有大陸船隻經過。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸籍「海發88」貨船今（29）日在烏坵海域遭遇強風翻覆，不到1小時就漂離烏坵禁限制水域。我方已透過管道通報陸方莆田海事局，目前船隻和人員狀況不明。 金門岸巡隊烏坵安檢所通報，今天下午15時55分許，大陸籍「海發88」貨船行經烏坵海域附近，因海上風浪過大斷纜翻覆，迄16時30分已漂離烏坵禁限制水域，17時確認觀測不到船隻蹤跡。 航港局中部航務中心據報，已發佈難船航船佈告，提醒來往船隻注意航行安全，並通知陸方莆田海事局救援處理。 (中時 ) #大陸 #貨船 #烏坵海域 #翻覆 #莆田海事局 #航港局 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球零件恐斷鏈 衝擊陸車企復產 04:092020/03/25 焦點新聞 大陸促復工 需戒形式主義 04:102020/03/25 論壇廣場 工商社論》大陸工資水平須全面重新整理 04:102020/03/25 財經要聞 中止ECFA挫咧等？陳美伶喊話大陸：別被政治影響 對雙方不好 13:352020/03/26 政治 陸商務部：疫情對大陸消費影響短期可控 15:502020/03/26 財經 劉鶴經濟報告 貨幣政策救市場 04:092020/03/27 焦點新聞 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 大外宣真好用 04:092020/03/28 論壇廣場 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 - 社會 情侶漁光島頂棚春光 轉PO網友恐涉刑責 - 社會 前國防部副部長王文燮 自撞新北環快分隔島不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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