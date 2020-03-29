一場意外蔓延的新冠疫情，讓投資人重新檢視自己的投資資產籃子。外銀財富管理部門指出，不分股、債部位，投資人這一波多出現至少二成的帳面損失，但財務顧問們並不建議逢低接手攤平投資損失，反而強調，應重新找尋「適合長期」的投資標的，例如社會永續投資議題應成為新重點。

瑞銀財富管理部份認為，新創數據分析、生技醫療巨擘在疫情過程浮上檯面，瑞銀全球高資產客層可觸及的「減廢債券」，都是把未來投資議題設計成創新金融商品的實例．生技醫療一直是瑞銀財富管理重視的長期議題，同時搭配永續投資需求，多年前募集的瑞銀腫瘤學影響力基金（UBS Oncology Impact Fund）達400萬美元，加總為私人客戶所提供的100％可持續發展投資組合，投入資產總值最近已超過100億美元。

一如全球投資圈趁著此波疫情找尋創新標的，Global AI公司將「大數據+AI」轉化為商業模式，透過增強透明度、完整性評比、凸顯標竿企業分析等三大強項，和聯合國合作在深入研析CSR（企業社會責任）、ESG（環境、社會、治理）等領域，找到出更貼近真實的標竿評分與解析。

Global AI公司執行合夥人Madelyn Antoncic在永續專家線上會議中指出，該公司正致力於利用大數據與AI科技，來精進ESG投資組合的決策，以達成聯合國永續全球發展目標SDGs。

曾任世界銀行（World Bank）副行長的Antoncic博士指出，近年來敏銳的投資人已經察覺到，非財務ESG議題影響企業營運甚鉅，潛藏各項風險有逐年升高的趨勢，加上「信託資本主義」（Fiduciary Capitalism）理念在市場上興起，促使投資機構放棄短期獲利、改以長期影響力為導向，以塑造新一代的金融市場與經濟。

Global AI目前已與聯合國全球盟約（UN Global Compact）進行合作方案，透過AI科技在新聞報導、社群媒體、部落格、NGO分析等途徑，過濾篩除掉企業的自我標榜的成果，找到更貼近真實的標竿評分與解析。這些數據非常適用於股市篩選、盡職調查和完整性分析。同時，Global AI以SDG足跡為數據蒐集來源，也可以顯示出何處最需要SDGs投資。這些AI數據也透過與聯合國的合作方案，首度應用於國家與全球層級的決策，並提供國家級別的SDG風險評分。

(工商 )