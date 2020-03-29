就讀高雄和春技術學院進修部資管系的一對夫妻日前到土耳其度蜜月，回國時被迫居家檢疫，校方便使用網路同步視訊方式，讓這對新人可以在家中與其他師生們同堂上課，29日班上同學特別高歌「今天妳要嫁給我」給予祝福，氣氛相當溫馨。

這對新人並非在疫情期間故意出國度蜜月，他們先是在去年就決定結婚，原先排定2月23到中國度蜜月，可以趕在3月2日開學前回國，沒想到疫情爆發，與旅行社協調後將行程改至菲律賓、義大利，但都隨著疫情蔓延全球，他們只好安排3月7日至土耳其度蜜月。

但在他們回國前1天，土而其被升級為三級警戒，一下飛機就乘坐防疫計程車到住所進行居家檢疫，目前他們被隔離在家中的特定樓層，三餐則有家長送至樓梯口，在由他們自行取用，也會定期接到里長的電話，配合中央防疫制度，寸步不離。

和春技術學院表示，雖然居家簡易只需14天，但近期有潛伏期較長的案例發生，校方深怕校園受到病毒入侵，要求他們居家隔離延長至30天，這段期間的課程則使用學校結集學校傳藝系、多媒系及資管系專業技術推出的「直播式教學」上課。

班代郭子菱表示，班上這對新人愛情長跑6年，在學校與同學們相處融洽，上學期出席更是全勤毫無缺課，他們曾用電話方式跟他說，雖然有用同步視訊一起上課，但還是比較喜歡跟同學聚在一起的感覺。

(中時 )