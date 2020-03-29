新華社快訊引述據菲律賓媒體報道，一架小型飛機當地時間29日晚在菲律賓首都馬尼拉機場起飛時墜毀，目前傷亡情況不明。

據《環球時報》引述菲律賓媒體ABS-CBN剛剛消息，在菲律賓尼諾伊· 阿基諾國際機場的跑道上，一架飛機被大火吞沒。消息人士稱，該飛機為一架獅航救護飛機，在起飛時起火。

另據新華社英文頻道報導，消息人士透露，8人在位於該機場的這起事故中喪生。

(中時電子報)