快訊》一架小型飛機在菲律賓首都馬尼拉機場起飛時墜毀 機上8人全數罹難 21:442020/03/29 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一架小型飛機在菲律賓首都馬尼拉機場起飛時墜毀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社快訊引述據菲律賓媒體報道，一架小型飛機當地時間29日晚在菲律賓首都馬尼拉機場起飛時墜毀，目前傷亡情況不明。 據《環球時報》引述菲律賓媒體ABS-CBN剛剛消息，在菲律賓尼諾伊· 阿基諾國際機場的跑道上，一架飛機被大火吞沒。消息人士稱，該飛機為一架獅航救護飛機，在起飛時起火。 另據新華社英文頻道報導，消息人士透露，8人在位於該機場的這起事故中喪生。 ABS-CBN》Fire engulfs plane on NAIA runway (中時電子報) #菲律賓 #馬尼拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 在陸門前玩飛彈 美台聯動軍演 04:092020/03/25 焦點新聞 菲律賓宣布進入國家緊急狀態 22:182020/03/25 國際 諾瓦 拓展柴油車觸媒還原劑版圖 04:102020/03/26 產業特刊 菲律賓9名醫生死於新冠肺炎 16:492020/03/26 國際 菲籍船員發燒咳血急靠花蓮港 救護人員防護高規格謹慎送就醫 20:022020/03/27 社會 桃機淪陷 觀光局確診者 傳感染源為官員子 04:102020/03/29 生活新聞 國際熱門新聞 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 杜魯道夫人康復 但歐層級最高政治人物歿 - 國際 韓國自4月1日起全面封關！入境須隔離14天 - 國際 俄名醫：新冠病毒疫苗的效果要在推出1-2年後才可顯現 - 國際 快！梅根哈利離加定居加州 王室震驚 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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